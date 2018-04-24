12:51 24.04.2018 | Культура | Новости
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Ким Кардашьян прокомментировала протесты в Армении - ФОТО

Американская секс-бомба, актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян поделилась своем мнением о постоянных митингах в Армении.

Ким Кардашьян прокомментировала протесты в Армении - ФОТО

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. Так, в своем посте Кардашьян написала, что проесты в Армении это – исторический день для всей страны. Ведь все армяне объединились в мирных протестах ради того, чтобы изменить ситуацию в целом.

"Это так вдохновляет. Я использовала этот снимок из Армении, потому что эта женщина коснулась моего сердца, и для меня она представляет сердце стольких сильных армян" – подчеркнула Кардашьян.

Стоит добавить, что Ким имеет армянские корни со стороны отца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ереване прошло экстренное заседание парламента, на котором определились с выбором исполняющего обязанности главы правительства. Пост занял первый вице-премьер Карен Карапетян.


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