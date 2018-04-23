10:53 23.04.2018 | Культура | Новости
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Звезду Голливуда обвинили в сексуальной связи с внучкой - ФОТО

Знаменитого голливудского актера Моргана Фримана, который известен по фильмам "Побег из Шоушенка", "Пока не сыграл в ящик", "Малышка на миллион", заподозрили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс.

Звезду Голливуда обвинили в сексуальной связи с внучкой - ФОТО

Об этом сообщает The New York Post.

Отметим, что его родственница скончалась еще в 2015 году. Причина смерти послужило 25 ножевых ранений, который нанес ее возлюбленный.

Так, в ходе судебного заседания по делу об убийстве и всплыли обвинения. В частности, адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая призналась Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях.

Также удалось выяснить, что Идена Хайнс не была кровной родственницей Фримена. Актер удочерил ее мать Дину Адэйр.

Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена со сводной внучкой появились в 2009 году, а три года спустя в Сети распространялась информация о том, что они могут пожениться. Однако Фримен и Хайнс назвали эти сообщения ложными.

Стоит добавить, что Морган Фримен в 2005 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Уличный парень".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американскую актрису Эллисон Мэк, которая известна американскому обществу за роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", обвиняют в сексуальных домогательствах.


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