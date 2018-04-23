Звезда "Игры престолов" рассказал о насилии в артистической сфере

Об этом пишет Deadline.

Как утверждает звезда "Игры престолов", в индустрии светской жизни сексуальное насилие повсюду. По его словам, многие знаменитости Голливуда знают случаи насилия, о которых до сих пор ничего не сказали. Речь идет или страхе, или ответственность за свои слова.

Также 31-летний актёр заявил, что большинство знаменитостей знают, кого стоит остерегаться. Джон Сноу сказал, что насилие над женщинами-актрисами происходит, к сожалению, достаточно часто и сейчас стоит остановить то, что продолжалось годами.

Напоследок Харингтон добавил, что он не был шокирован, когда Харви Вайнштейна и Кевина Спейси публично обвинили в сексуальных домогательствах. По словам актёра, в британском театре на протяжении многих лет наблюдается проблема насилия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитого голливудского актера Моргана Фримана, который известен по фильмам "Побег из Шоушенка", "Пока не сыграл в ящик", "Малышка на миллион", заподозрили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс.