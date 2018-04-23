09:14 23.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сергей Ребров третий раз стал отцом

В воскресенье, 22 апреля, известный украинский футболист, а также бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в третий раз стал отцом. 

Сергей Ребров третий раз стал отцом

Как сообщают "Факты", жена экс-наставника аравийского клуба Аль-Ахли родила мальчика.

"Парня назвали Александром", - говорится в сообщении.

Отметим, что пара оформила отношения накануне рождения их первого общего ребенка Никиты. В настоящее время ребенку два года. 

Также у 43-летнего Реброва есть еще один сын от первого брака — 18-летний Дмитрий. 

Кстати, первая жена Реброва, Людмила, сейчас живет с их сыном Димой в Англии. Туда женщина переехала в 2013 году после резонансного ДТП, в результате которого погибла беременная киевлянка Евгения Веременко, а муж потерпевшей получил тяжелые травмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии принял решение отстранить от должности главного тренера, украинца Сергея Реброва. Теперь возглавит команду в предстоящих матчах 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов наставник из Туниса Фатхи аль-Жебель. 


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