Кейт Миддлтон родила ребенка

Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи.

Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а вся королевская семья уже знает о событии.

Ребенок появился на свет в частной клинике Святой Марии в городе Паддингтон в 11:01 по местному британскому времени. Мальчик весит 3 кг и 827 граммов. Дитя будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Примечательно, что по традиции в этой клинике Миддлтон рожала также сына Уильяма и дочь Шарлотту. Принцесса Диана в этой больнице родила принцев Уильяма и Гарри.

В королевской семье принято заранее не сообщать людям пол будущего ребенка. Герцог и герцогиня Кембриджские и сами до последнего не знали кто родится: мальчик или девочка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", беременную Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу.