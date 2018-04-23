Известный украинский комик стал ведущим на российском ТВ

Об этом пишет "Медианяня".

Как отмечается, украинская знаменитость планирует сотрудничать с Романом Юнусовым и Иваном Чуйковым. В ответ Юнусов заверил, что он уже длительное время знает Лмрника, поэтому трудностей в работе не должно произойти. Ведь, как известно, они вдвоем будут предоставлят лучшие половинки совместных дуэтов.

При этом сам Антон Лирник также прокомментировал свой переход на ТВ агрессора.

"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль. Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось", - рассказал Антон.

Также напоследок шоумен добавил, что премьера назначена на 11 мая.

Кстати, Лирник долгое время был участником российского Comedy Club в составе "Дуэта им. Чехова".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный американский актер и комик Верн Тройер, который более известен публике благодаря своим роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса.