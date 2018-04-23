16:12 23.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100192113:labazovych

Известный украинский комик стал ведущим на российском ТВ

Всеми известный украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, резидент Камеди Клаб, участник "Дуэта Чехова" Антон Лирник стал ведущим проекта "Шоу выходного дня" на российском телеканале СТС.

Известный украинский комик стал ведущим на российском ТВ

Об этом пишет "Медианяня".

Как отмечается, украинская знаменитость планирует сотрудничать с Романом Юнусовым и Иваном Чуйковым. В ответ Юнусов заверил, что он уже длительное время знает Лмрника, поэтому трудностей в работе не должно произойти. Ведь, как известно, они вдвоем будут предоставлят лучшие половинки совместных дуэтов.

При этом сам Антон Лирник также прокомментировал свой переход на ТВ агрессора.

"Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль. Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось", - рассказал Антон.

Также напоследок шоумен добавил, что премьера назначена на 11 мая.

Кстати, Лирник долгое время был участником российского Comedy Club в составе "Дуэта им. Чехова".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный американский актер и комик Верн Тройер, который более известен публике благодаря своим роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине выросли цены на автогаз Суд по делу изъятых вещей Савченко начался Главу армянских протестов выпустили из СИЗО На Черкащине обнаружили боеприпасы и взрывчатку - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив