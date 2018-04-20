Восемь стран получили статус государства с мировым наследием

Об этом сообщает пресс-служба ФАО. В службе пояснили, что статус был причислен именно этим ландшафтам благодаря их неповторимым умениям сочетать удовлетворение человеческих потребностей и сбережение природных ресурсов с целью сотворения взаимовыгодных источников средств к жизни и экосистем.

Новопризнанные ландшафтные системы размещаются в Китае, Египте, Японии, Республике Корея, Мексике, Португалии, Испании и Шри-Ланке. Все они отличаются особым производством фруктов, овощей, соли и риса до шелка, мяса, чая и васаби.

Заместитель Генерального директора ФАО Мария Хелена Семедо охарактеризовал их как отражение объемной гармонии между людьми и природой.

С появлением новых объектов в списке, общая численность объектов с/х наследия мирового значения поднялось до 50. Суть программы состоит в поиске индивидуальных способах, с помощью которых сельские общины на протяжении поколений обеспечивали продовольственную безопасность, жизнеспособные источники средств к существованию, устойчивые экосистемы и высокий уровень биоразнообразия, приумножая при этом уникальную красоту.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в канадской провинции Альберта местные жители оказались посреди аномальной волны облаков.