05:00 20.04.2018 | Культура | Новости
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Певицу Пинк признали самой красивой

Американская певица, автор песен и актриса Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, запечатлена в рейтинге журнала People, который поставил ее на первое место в списке самых красивых людей.

Певицу Пинк признали самой красивой

Об этом свидетельствует обложка спецвыпуска журнала, где звезда сфотографирована с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Подпись под снимком гласит, что она может быть популярной звездой и лауреатом "Грэмми", но знаменитость нашего "красивого выпуска" признает, что когда речь заходит о материнстве, она выбирает не торопиться.

В частности, в выпуске напечатано интервью с исполнительницей.

По словам самой Пинк, прекрасным можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами, потому что красота в том, какой каждый видит ее для себя.

По поводу воспитания детей звезда высказалась, что самое главное позволить детям осознать и понять, что они могут на вас положится, что вы всегда будете там, где это необходимо.

В общем количестве в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и пять мужчин, среди которых возлюбленная принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк, теннисистка Серена Уильямс и другие. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярную украинскую исполнительницу Ани Лорак в очередной раз обвинили в плагиате образа другой украинской звезды - Тины Кароль.


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