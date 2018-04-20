Певицу Пинк признали самой красивой

Об этом свидетельствует обложка спецвыпуска журнала, где звезда сфотографирована с двумя своими детьми - сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Подпись под снимком гласит, что она может быть популярной звездой и лауреатом "Грэмми", но знаменитость нашего "красивого выпуска" признает, что когда речь заходит о материнстве, она выбирает не торопиться.

В частности, в выпуске напечатано интервью с исполнительницей.

По словам самой Пинк, прекрасным можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами, потому что красота в том, какой каждый видит ее для себя.

По поводу воспитания детей звезда высказалась, что самое главное позволить детям осознать и понять, что они могут на вас положится, что вы всегда будете там, где это необходимо.

В общем количестве в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и пять мужчин, среди которых возлюбленная принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк, теннисистка Серена Уильямс и другие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярную украинскую исполнительницу Ани Лорак в очередной раз обвинили в плагиате образа другой украинской звезды - Тины Кароль.