Определен фильм для закрытия Каннского кинофестиваля

Об этом сообщает DeadLine.

Картина британского режиссёра американского происхождения Терри Гиллиама, актёра, мультипликатора, участника британской комедийной группы "Монти Пайтон" под названием "Человек, который убил Дон Кихота" будет продемонстрирована для оценки зрителей и жури.

Это фантастический приключенческий фильм, основанный на романе Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". Примечательно, что режиссер пытался создать фильм в общей сложности восемь раз в течение девятнадцати лет.

Главный герой фильма по сюжету является нашим современником, который попал в Испанию прошлого, где его приняли за Санчо Пансу. Он расследует убийство Дон Кихота Ламанчского. В главных ролях снялись Адам Драйвер и Ольга Куриленко.

Показ фильма пройдет 19 мая после церемонии закрытия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", совместно сделанная Францией, Исландией и Украиной полнометражная кинокартина "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлинґсона будет продемонстирована на 71-м Каннском кинофестивале.