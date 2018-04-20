18:55 20.04.2018 | Культура | Новости
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Фильмы Спилберга собрали миллиардные прокаты

Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в мировом прокате собрали более десяти млрд долларов.

Фильмы Спилберга собрали миллиардные прокаты

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные специализированного сайта Box Office Mojo.

Отмечается, что в список самых успешных работ режиссера  попали: франшиза об Индиане Джонсе, Инопланетянин, Челюсти, Парк Юрского периода и другие.

Преодолеть рекордный рубеж Спилбергу помог его последний фильм – Первому игроку приготовиться, – который уже собрал в мировом прокате 485 млн долларов.

Известно, что Стивен Спилберг намного опережает других режиссеров, успешных в кассовом плане. Так, вторым в рейтинге указан Питер Джексон, третий – Майкл Бэй и Джеймса Кэмерона.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародвало трейлер украинского художественного фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука.

По его словам, пока что люди могут ознакомиться с трейлером нового фильма "Тайный дневник Симона Петлюры", созданного Национальной киностудией художественных фильмов им. А.Довженко при поддержке Госкино, но вскоре увидят уже полную картину в кино осенью текущего 2018 года.


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