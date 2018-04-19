10:57 19.04.2018 | Культура | Новости
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Экс-модель Playboy добилась права открыто говорить о связи с Трампом‍

Популярная актриса и фотомодель Playboy Карен Макдугал после урегулирования конфликтов с компанией American Media Inc, желает открыто говорить об отношениях с Трампом до его избрания на пост президента США. 

Экс-модель Playboy добилась права открыто говорить о связи с Трампом‍

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявила Макдугал, сейчас она очень рада договоренностями с компанией, ведь это позволяет ей право свободно жить. Кроме того, она наконец-то избавится от контракта, который ввел ее в заблуждение два года назад.

Своей изначальной задачей в этом скандале она назвала восстановление в правах, а не получение какой-либо финансовой выгоды. При этом, в компании American Media Inc также отметили, что рады соглашению, достигнутому с Макдугал.

Кстати, накануне экс-модель Playboy призналась, что у нее был роман с Трампом на протяжении 10 месяцев. Отношения начались через несколько месяцев после рождения у Трампа и его супруги Меланьи сына Бэррона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство популярного мужского журнала  "Playboy" приняло решение удалить свою страницу из соцсети Facebook в результате скандала с утечкой персональных данных.


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