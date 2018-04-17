06:00 17.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинский фильм Ерлингсона покажут на Каннском кинофестивале

Совместно сделанная Францией, Исландией и Украиной полнометражная кинокартина "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлинґсона будет продемонстирована  на 71-м Каннском кинофестивале.

Украинский фильм Ерлингсона покажут на Каннском кинофестивале

Об этом сообщает Госкино в Facebook.

Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.Указано, что мировая премьера фильма пройдет на конкурсной программе фестиваля "Неделя критики".

В кинокартине "Женщина на войне" рассказано о болезненной ситуации спада уровня окружающей среды. Это передано через женский образ, который ведет борьбу сама, несмотря на всех окружающих, которая принимает решение взять на себя заботу о безопасности природы и сохранения возвышенностей Исландии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинские звезды посетили премьеру фильма "Опасный бизнес".


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