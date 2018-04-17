Елизавета II снялась в фильме об экологических проблемах

Об этом сообщает The Independent.

Над фильмом проводили работы в саду Букингемского дворца в прошлом 2017 году. Премьера фильма пройдет в понедельник, 16 апреля в 21:00, на канале ITV1.

В частности. в картине остро ставятся вопросы загрязнения окружающей средыи климатическим переменам.

Помимо королевы Елизаветы II также будут показаны и другие члены королевской семьи Великобритании, а именно принц Уильям с супругой и принц Гарри. В одном из кадров также покажут голивудскую знаменитость Анджелину Джоли, которая способствовала открытию заповедника в Намибии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.