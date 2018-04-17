Джамала впервые после родов вышла на светские тусовки – ФОТО

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети.

Победительница Евровидения Джамала родила сына менее месяца назад, 27 марта.

Новоиспеченная мама поделилась с поклонниками сначала фотографиями из весенней прогулки. На снимках сама Джамала в легком шифоновом голубом платье с принтом " в синююзвездочку". Вместе с певицей прогуливались ее муж и новорожденный сын. Отец носит ребенка в специальной "кенгурушке".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская известная певица Джамала поделилась радостной новостью. У звезды и ее мужа Бекира Сулейманова вчера, 27 марта, родился сын.