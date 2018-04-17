03:00 17.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100191470:nastya

Джамала впервые после родов вышла на светские тусовки – ФОТО

Ставшая менее месяца назад мамой Джамала вновь окунулась в работу. Она не собирается в декрет и уже приступила к работе на телевиденье.

Джамала впервые после родов вышла на светские тусовки – ФОТО

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети.

Победительница Евровидения Джамала родила сына менее месяца назад, 27 марта.

Новоиспеченная мама поделилась с поклонниками сначала фотографиями из весенней прогулки. На снимках сама Джамала в легком шифоновом голубом платье с принтом " в синююзвездочку". Вместе с певицей прогуливались ее муж и новорожденный сын. Отец носит ребенка в специальной "кенгурушке".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская известная певица Джамала поделилась радостной новостью. У звезды и ее мужа Бекира Сулейманова вчера, 27 марта, родился сын.


Поделиться
Читайте также:
 
В Крыму сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона Горбатюк рассказал, о необходимости создания Департамента процессуального руководства В Украине хотят закрыть около трети государственных предприятий Рада определилась, когда рассмотрит избрание членов ЦИК
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив