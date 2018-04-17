15:54 17.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак снова обвинили в плагиате образа Тины Кароль - ФОТО

Популярную украинскую исполнительницу Ани Лорак в очередной раз обвинили в плагиате образа другой украинской звезды - Тины Кароль.

Ани Лорак снова обвинили в плагиате образа Тины Кароль - ФОТО

Об этом сообщили поклонники Татьяны Либерман в соцсети Instagram.

Так, многие пользователи заметили, что образ Ани в банном халате, полотенце и украшениях очень сильно напоминает образ Тины Кароль, в котором она получала награду Elle Style Awards в 2015 году. 

"Люблю Тину Кароль и Ани Лорак! Но в последнее время Ани Лорак все чаще повторяет за стилем Тины Кароль. Например бросается в глаза сценический образ красных (Тина) и фиолетовых ног (Ани Лорак), первая Тина", - отметили в сети.

"Каролина еще и в клипах ее по жизни плагиатит", - написал один из пользователей.

"Сколько еще будет открытого плагиата Лорак?" – спросили поклонники Тины Кароль. "Сколько можно плагиатить", - написали в сети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица, народная артистка Украины  Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, которая активно строит звездную карьеру в России, вызвала недовольство поклонников вульгарным снимком.


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