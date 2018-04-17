Актера из фильме ужасов "Оно" нашли мертвым

Отметим, что в данный момент причина смерти пока не раскрывается. При этом, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, из дома Андерсона поступил вызов. В тот момент стражи порядка отправились к актеру и обнаружили его тело.

Согласно словам полицейских, они не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста. В то же время сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Стоит добавить, что Гарри Андерсон получил известность, благодаря роли Ричи Тозиера в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года.

Актер также сыграл в сериале "Ночной суд". Там он воплотил образ судьи Гарри Стоуна. Кроме того, Андерсон работал в телесериале "Байки из склепа" и в телефильме "Шпионы, ложь и голые бедра". Гарри Андерсон был трижды номинирован на премию "Эмми".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет. В данный момент ведется расследование о возможных обстоятельствах кончине.