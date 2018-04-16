Ушел из жизни культовый голливудский актер - ВИДЕО

О смерти актера сообщил на его странице в Twitter менеджер Билл Рогин. Так, в своем посте написал, что Р. Ли Эрми умер в результате осложнений при пневмонии.

"Мы все будет скучать по нему", - подчеркнул Рогин

Отметим, что зрителям актер запомнился своей ролью в фильме Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка", за которую получил "Золотой Глобус".

Рональд Ли Эрми родился в Канзасе. Служил инструктором в Корпусе морской пехоты США во Вьетнаме. Был консультантом на съемках фильма "Апокалипсис сегодня»"1979 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Всего же актер снялся в более, чем 70 фильмах и 200 эпизодах сериалов.

Не для кого не секрет, что самая узнаваемая роль Эрми на экране — инструктор морской пехоты из "Цельнометаллической оболочки" (1987) Стенли Кубрика. За эту роль актер был номинирован на "Золотой глобус".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Золинген в возрасте 77 лет ушел из жизни режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников.