Голливудский актер Ричард Гир женится в третий раз - ФОТО

Об этом сообщает испанское издание ABC.

Отметим, что сама регистрация брака запланирована на 5 мая и пройдет она в Вашингтоне, США.

Примечательно, что для 68-летнего Гира это будет третий законный брак. Стоит добавить, что его первой женой была супермодель Синди Кроуфорд. Они прожили вместе четыре года – с 1991 по 1995 год. Затем Ричард встречался с моделью и актрисой Кэри Лоуэлл. Они поженились в 2002 году. Кэри родила сына Гомера. Ему сейчас 17 лет. Однако в 2016 году Гир и Лоуэлл расстались.

35-летняя Алехандра Сильва была замужем за Говиндой Фридленде, сыном американского угольного магната Роберта Фридленде. У нее есть сын.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Великобритании Гарри совместно с будущей женой, актрисой Меган Маркл показали свои пригласительные на свадьбу. Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.