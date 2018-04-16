Анджелина Джоли срочно госпитализирована после потери сознания

По словам медиков, никаких серьезных болезней у актрисы нет, однако ее организм очень истощен. В свою очередь такое состояние может в обозримом будущем привести к серьезным проблемам.

Также доктора подчеркнули, что сбой в организме актрисы связан прежде всего с потерей аппетита и бессонницей. При этом подруги звезды признались, что Джоли давно потеряла аппетит. Однако одна из самых красивых женщин планеты отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Кстати, бывший супруг Брэд Питт пытается уговорить Анджелину лечь в клинику, чтобы пройти восстановительный курс. Тем не менее она отвергает подобные меры, ведь считает, что у нее нет проблем со здоровям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком.