10:38 16.04.2018 | Культура | Новости
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Анджелина Джоли срочно госпитализирована после потери сознания

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла сознание у себя дома, вследствие чего была экстренно госпитализирована. Об этом сообщило австралийское издание NW.

Анджелина Джоли срочно госпитализирована после потери сознания

По словам медиков, никаких серьезных болезней у актрисы нет, однако ее организм очень истощен. В свою очередь такое состояние может в обозримом будущем привести к серьезным проблемам.

Также доктора подчеркнули, что сбой в организме актрисы связан прежде всего с потерей аппетита и бессонницей. При этом подруги звезды признались, что Джоли давно потеряла  аппетит. Однако одна из самых красивых женщин планеты отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Кстати, бывший супруг Брэд Питт пытается уговорить Анджелину лечь в клинику, чтобы пройти восстановительный курс. Тем не менее она отвергает подобные меры, ведь считает, что у нее нет проблем со здоровям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком.


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