Мир прощается с гениальным режиссером Милошем Форманом

Кинопостановщик был известен всему миру как автор таких лент - "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадеус". Он родился в чешском городе Каслав 18 февраля 1932 года, прошел всю Вторую мировую войну и повидал ее ужасы еще в юношеском возрасте.

Форман принмал активное участие в революции "Пражской весны" в 1968 году, но из-за репрессий со стороны властей вынужден был перебраться в Соединенные штаты, где и началась его карьера кинорежиссера. В 1970-х годах он стал гражданином США. За всб историю свой деятельности он стал обладателем 13 "Оскаров", в том числе и сам в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший фильм года".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в возрасте 35 лет внезапно ушел из жизни известный британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет.