06:00 14.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100191289:test

В Украине поставят новый символ Карпат

В Украине огласили о старте конкурса в направлении современной скульптуры под названием "Символ Карпат". В результате конкурса в Моршине поставят скульптуру нового символа Карпат - евразийской рыси.

В Украине поставят новый символ Карпат

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского проекта "Вместе за природу".

Указано, что целью проекта стало привлечения внимание к вопросу исчезновения редких животных из экосистемы Карпат и создать новый туристический символ города.

Руководители мероприятия отметили, что конкурс демонстрирует Моршин не только как город с 500-летней историей с уникальными источниками, а также как место, доступное для современного искусства.

Конкурс пройдет с 11 апреля по 22 июня 2018 года, заявки на него прнимаются до 15 мая 2018 года. Поучавствуют художники в возрасте от 18 лет, которым необходимо отправить эскизы скульптур, созданные специально для проекта. В жури "Символа Карпат" будут заседать искусствоведы, среди которых куратор отдела современной скульптуры одного из самых известных музеев мира Victoria and Albert Museum Мелисса Хамнетт (Великобритания).

В частности, десять наилучших эскизов по мнению жюри, будут выставлены в Моршине во время Дня города 16-17 июня 2018 года.

Как добавили организаторы, в январе 2018 года рысь одержала победу во всеукраинском голосовании за животное-символ Карпат, за нее отдали 33% голосов. Всего в Карпатах осталось около 350 рысей, и с каждым годом их популяция уменьшается.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона".


Поделиться
Читайте также:
 
Клубы АПЛ против применения видеоповторов со следующего сезона Лилия Ребрик назвала имя будущего ребенка В Британии установили первые фандоматы В Закарпатской области произошло ДТП, есть погибшие
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив