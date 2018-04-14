01:00 14.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Полякова поделилась тайнами о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе

Эпатажная украинская певица Оля Полякова поделилась тайнами о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе. Об этом она рассказала в интервью журналу "Новое время".

Полякова поделилась тайнами о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе

Как утверждает певица, с самого начала ее карьеры к ней пытался распускать руки один из продюсеров.

"Один очень известный продюсер пытался усадить меня к себе на колени. Я была против и поэтому, кстати, не попала в одну очень популярную женскую группу", - рассказала Полякова.

Однако, звезда не назвала имени ни коллектива, ни продюсера, только указала, что коллектив состоял из троих участниц.

"Но самое противное - это то, что в нашем обществе говорить об этом вслух больно и невозможно. Если тебя кто-то домогался, ему за это ничего не будет! Посмотрите на интервью с известными украинскими продюсерами, они открытым текстом говорят: хочешь быть звездой - будь готова", - добавила Полякова.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярная украинская исполнительница, суперблондинка и по совместительству мама двух девчат считает, что звезды РФ не должны выступать в нашей стране. По ее мнению, в Украине нужны "молодые и голодные".


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