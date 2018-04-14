04:00 14.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Лилия Ребрик назвала имя будущего ребенка

Известная украинская телеведущая канала "Украина" Лилия Ребрик прекрасно себя чувствует на последних сроках беременности. Она рассказала как назозовет будущего ребенка.

Лилия Ребрик назвала имя будущего ребенка

Об этом сообщила Лилия Ребрик во время интервью, которое давала журналу "Отдохни".

В данный момент ведущая находится на девятом месяце беременности от мужа хореографа Андрея Дикого. Она заявила, что это самый удивительный период в жизни женщины. Как добавила Ребрик, для ее семьи это важнейшее время, например, они с мужем говорят "Мы беременные". По ее мнению, ей кажется, что в таком положении находиться не только она сама, но и ее супруг.

Ребрик заявила, что несмотря на то, что уже второй раз вынашивает ребенка, для нее все ощущается как будто впервые.

Будующая мать добавила, что они всей семьей с мужем Андреем и дочерью Дианой придумали имя второй дочери. Именно будующая младшая сестра предожила назвать девочку Полиной, а родители поддержали ее инициативу. Лилия Ребрик заявила, что уже с нетерпением ждет появление Дикой Полины Андреевны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известная американская 48-летняя певица Мэрайя Кэри, которую обвинили в сексуальных домогательствах, заявила, что страдает биполярным расстройством 17 лет. 


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