Лилия Ребрик назвала имя будущего ребенка

Об этом сообщила Лилия Ребрик во время интервью, которое давала журналу "Отдохни".

В данный момент ведущая находится на девятом месяце беременности от мужа хореографа Андрея Дикого. Она заявила, что это самый удивительный период в жизни женщины. Как добавила Ребрик, для ее семьи это важнейшее время, например, они с мужем говорят "Мы беременные". По ее мнению, ей кажется, что в таком положении находиться не только она сама, но и ее супруг.

Ребрик заявила, что несмотря на то, что уже второй раз вынашивает ребенка, для нее все ощущается как будто впервые.

Будующая мать добавила, что они всей семьей с мужем Андреем и дочерью Дианой придумали имя второй дочери. Именно будующая младшая сестра предожила назвать девочку Полиной, а родители поддержали ее инициативу. Лилия Ребрик заявила, что уже с нетерпением ждет появление Дикой Полины Андреевны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известная американская 48-летняя певица Мэрайя Кэри, которую обвинили в сексуальных домогательствах, заявила, что страдает биполярным расстройством 17 лет.