Стали известны победители конкурса World Press Photo - ФОТО

Отметим, что главный приз достался фотографу из Венесуэлы Роналдо Шемидту. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновения с полицией.

Также на фотографии Шемидта запечатлен митинг против Николаса Мадуро. Снимок был сделан 3 мая 2017 года в Каракасе. Демонстрант – 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса – бежит в противогазе, охваченный огном.

"Это классическая фотография, но она имеет удивительные энергию и динамику. Цвета, движение, композиция ... У меня это вызывает очень сильные эмоции", – прокомментировала выбор победителя председатель жюри Магдалена Херрейра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители оккупированного Донецка в социальных сетях показали в каком состоянии сейчас находится стадион "Донбасс Арены", которую год назад "национализировали" боевики. Соответствующие снимки опубликовал на своей Facebook-странице итальянский фотограф Джорджио Бианчи.