Опубликована программа 71-го Каннского кинофестиваля

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Жюри Каннского кинофестиваля возглавит австралийская оскароносная актриса театра, кино и озвучивания Кейт Бланшетт, а жюри секции "Особый взгляд" - американский киноактёр пуэрто-риканского происхождения Бенисио Дель Торо.

В основном конкурсе состав жури будет оценивать такие фильмы: "На войне" Стефан Бризе, "Догмен" Маттео Гарроне, "Образ и речь" Жан-Люк Годар, "Асако 1 и 2" Рюсуке Хамагути, "Удовольствие, любовь и бег" Кристоф Оноре, "Девушки солнца" Ева Хассон, "Пепельный – самый чистый белый" Цзя Чжанкэ, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, "Капернаум" Надин Лабаки, "Пылающий" Ли Чхан-дон, "Черный клановец" Спайк Ли, "Под Силвер-Лэйк Дэвид Роберт Митчелл, "Три лица" Джафар Панахи, "Холодная война" Павел Павликовский, "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, "Йомеддин" А.Б. Шоуки, "Лето" Кирилл Серебренников.

Также не без внимания останется секция "Особый взгляд", где будут представлены: "Граница" Али Аббаси, "София" Мерьем Бенмбарек, "Щекотка" Эрик Метайе и Андреа Бескрон, "Пикник на обочине" Би Гань, "Манто" Нандита Дас, "Секс-лента" Антуан Дерозьер, "Девушка" Люка Дон, "Уста ангела" Ванесса Филхо, "Эйфория" Валерия Голино, "Моя любимая ткань" Гайа Жижи, "Друг" Ванури Кауй, "Браконьеры" Этьен Каллос, "В моей комнате" Ульрих Келер, "Ангел" Луис Ортега, "Нежное безразличие мира" Адильхан Ержанов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Саудовской Аравии впервые в истории появиться кинотеатр, куда смогут пойти и мужчины, и женщины.