04:00 13.04.2018 | Культура | Новости
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На Евровидение-2018 готов официальный саундтрек - ВИДЕО

Рководители организации мирового песенного конкурса Евровидения-2018 опубликовали официальный саундрек. Песня будет проигрываться в главных заставках и во время голосования зрителей.

На Евровидение-2018 готов официальный саундтрек - ВИДЕО

Об этом сообщает сайт конкурса.

Общественный вещатель Португалии RTP должен был определиться среди семи композиций португальских композиторов. В результате выбор пал на композицию Луиса Фигейредо в виде официального саундтрека.

Указано, что Луис Фигейредо выступал аранжировщиком композиции Сальвадора Собрала Amar pelos dois, который победил на Евровидении в прошлом году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представитель Украины на Евровидении 2018 в Португалии Константин Бочаров раскрыл несколько секретов, чем будет удивлять на песенном конкурсе.


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