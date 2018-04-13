На Евровидение-2018 готов официальный саундтрек - ВИДЕО

Об этом сообщает сайт конкурса.

Общественный вещатель Португалии RTP должен был определиться среди семи композиций португальских композиторов. В результате выбор пал на композицию Луиса Фигейредо в виде официального саундтрека.

Указано, что Луис Фигейредо выступал аранжировщиком композиции Сальвадора Собрала Amar pelos dois, который победил на Евровидении в прошлом году.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представитель Украины на Евровидении 2018 в Португалии Константин Бочаров раскрыл несколько секретов, чем будет удивлять на песенном конкурсе.