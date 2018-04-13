11:49 13.04.2018 | Культура | Новости
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Хлои Кардашян родила первенца - ФОТО

Американская телевизионная персона, а также светская львица и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян родила девочку. Ее возлюбленный и отец ребенка оказался 27-летний баскетболист Тристан Томпсон, который неоднократно подозревался в изменах. 

Хлои Кардашян родила первенца - ФОТО

Об этом сообщило издание TMZ. 

Как отмечается, девочка появилась на свет в одной из клиник Кливленда. Ее имя пока не называется.

Тристан был рядом с Хлое во время родов — также, как ее мать Крис Дженнер и сестры Ким и Кортни. Хлое посчитала, что не имеет морального права лишать Томпсона участия в таком важном событии. Даже после того как узнала, что ее бойфренд изменяет. В тот момент ей трудно было свыкнуться с этой мыслью и вообщем-то она буквально раздавлена этими известиями.

Также сообщается, что для Тристана Томпсона этот ребенок станет вторым. В настоящее время молодой папа уже имеет сына, которого ему родила бывшая партнерша.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает с гастролями в РФ, рассказала из-за чего длительное время скрывала свою беременность.


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