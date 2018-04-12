04:00 12.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100191080:test

Во Львове первый раз пройдет балет "Великий Гэтсби"

На сцене Львовской оперы в понедельник, 23 апреля, первый раз отгремит показ премьеры The Great Gatsbу Ballet - украинского балета-сенсации, который уже успел оценить мир после его тура по Европе. Спектакль начнется в 19:00.

Во Львове первый раз пройдет балет

Об этом сообщает страница шоу-балета в Facebook.

Как указано в сообщении, уникальный балет "Великий Гэтсби" можно назвать наиуспешнейшим и ниболее масштабным проектом за весь период независимости Украины. Впервые премьеру увидели киевляне в октябре 2014-го, а дальше ее оценили приблизительно три десятка европейских городов.

В общем количестве спектакль просмотрело 60 тысяч зрителей на основных творческих площадках Европы. Теперь тур вернулся в родные края. Показы пройдут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Актеры рассказыввают, что по окончанию украинского тура команда проекта на целых два года отправится в мировое турне покорять сцены США, Канады, Китая и стран Европы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Львовский городской исполнительный комитет принял решение повысить стоимость проезда в городском электротранспорте.


Поделиться
Читайте также:

  • Знаменитый актер, который больше всего известен зрителям по роли в фильме "Кавказская пленница" Владимир Этуш перевоплотится в женщину

  • Вчера, 30 марта американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прилетела во Львов. Информация о прибытии Пэрис быстро распространилась страницами Facebook.

  • История создания одного из самых ожидаемых фильмов 2013-го года австралийского режиссера База Лурмана началась в поезде, мчавшем по бескрайним просторам Сибири. Номинант на премию "Оскар" читал знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фицжеральда "Великий Гэтсби" и с каждой перевернутой страницей все отчетливее понимал, что держит в руках не только один лучших англоязычных романов 20 века, но и сценарий к своему следующему фильму. 
 
Алиев набирает 83% на выборах президента Азербайджана с 83% - экзит-полл В марте денежная база сократилась до 393,2 миллиардов гривен - НБУ Порошенко одобрил проведении военного парада на День независимости Украины В Львовской области корью заболели 18 человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив