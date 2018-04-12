Во Львове первый раз пройдет балет "Великий Гэтсби"

Об этом сообщает страница шоу-балета в Facebook.

Как указано в сообщении, уникальный балет "Великий Гэтсби" можно назвать наиуспешнейшим и ниболее масштабным проектом за весь период независимости Украины. Впервые премьеру увидели киевляне в октябре 2014-го, а дальше ее оценили приблизительно три десятка европейских городов.

В общем количестве спектакль просмотрело 60 тысяч зрителей на основных творческих площадках Европы. Теперь тур вернулся в родные края. Показы пройдут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Актеры рассказыввают, что по окончанию украинского тура команда проекта на целых два года отправится в мировое турне покорять сцены США, Канады, Китая и стран Европы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Львовский городской исполнительный комитет принял решение повысить стоимость проезда в городском электротранспорте.