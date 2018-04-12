Умер лидер The Overtones

Об этом сообщает The Guardian.

Исполнителю было 36 лет. На данный момент неизвестно от чего именно скончался певец, но поклонники помнят, что в сентябре 2016 года у Тимми Матли диагностировали рак кожи третьей степени.

Как сообщили члены группы The Overtones, они знают, что эта новость разобьет всем сердце так же, как и им. Они поблагодарили за любовь и поддержку в трудный период.

Ранее Матли отменил участие в рождественском туре 2016 года из-за болезни, но в июле 2017 года уже вновь вышел на сцену. Зимой текущего 2018 года Тимми Матли сообщал, что итоги последних анализов хорошие и рак практически отступил.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", клип украинской музыкальной группы, основанной в начале 2010 года в Кривом Роге, на песню "Hips" принял участие принял участие в престижном американском мировом квалификационном конкурсе фильмов IMDb "Los Angeles Film Awards" для кинематографистов.