06:03 12.04.2018 | Культура | Новости
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Умер лидер The Overtones

Ушел из жизни предваритель известной британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли при неизвестных обстоятельствах.

Умер лидер The Overtones

Об этом сообщает The Guardian.

Исполнителю было 36 лет. На данный момент неизвестно от чего именно скончался певец, но поклонники помнят, что в сентябре 2016 года у Тимми Матли диагностировали рак кожи третьей степени.

Как сообщили члены группы The Overtones, они знают, что эта новость разобьет всем сердце так же, как и им. Они поблагодарили за любовь и поддержку в трудный период.

Ранее Матли отменил участие в рождественском туре 2016 года из-за болезни, но в июле 2017 года уже вновь вышел на сцену. Зимой текущего 2018 года Тимми Матли сообщал, что итоги последних анализов хорошие и рак практически отступил.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", клип украинской музыкальной  группы, основанной в начале 2010 года в Кривом Роге, на песню "Hips" принял участие принял участие в престижном американском мировом квалификационном конкурсе фильмов IMDb "Los Angeles Film Awards" для кинематографистов.


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