Объявлены все участники и сделаны новые прогнозы на Евровидение

Об этом сообщает Styler.

Португалия получила возможность принимать 63-й песенный конкурс из-за победе португальца Сальвадора Собрала в 2017 году. Основная сцена конкурса разместится на масштабнейшем стадионе Altice Arena (МЕО-Arena), вместимостью 20 тысяч зрителей.

Старт всех мероприятий в 22:00 по киевскому времени 8 и 10 мая - полуфиналы, 12 мая - гранд-финал. Участники, среди которых в этот раз и Россия, выступят конкурсанты из 43 стран Европейского вещательного союза. Турция, Словакия, Андорра, Монако, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Люксембург, Косово решили не брать участие.

Александр Рыбак выступит от Норвегия, он уже побеждал в 2009 году. Также от Нидерландов выступит Waylon, который в составе группы "The Common Linets" занял 2 место на Евровидении 2014.

8 моя во время первого отборочного тура в Лиссабоне заявлено 19 стран. Как информируют итоги жеребьевки, они выступят в таком порядке:

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart".

2. Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice".

3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall".

4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time".

5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me".

6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old".

7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy".

8. Белоруссия - Alekseev "Forever".

9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza".

10. Болгария - EQUINOX "Bones".

11. Македония - Eye Cue "Lost and Found".

12. Хорватия - Франка "Crazy".

13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You".

14. Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou".

15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters".

16. Армения - Севак Ханагян "Qami".

17. Швейцария - Zibbz "Stones".

18. Ирландия - Райан О’Шонесси "Together".

19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego".

В финал вырваться получиться только у десяти из них, набравших наибольшее количество голосов. Букмекеры уже дали прогноз, кто попадет в десятку финалистов. По их мнению, наибольшие шансы у Израиля, Чехии, Эстонии, Греции, Болгарии, Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.

Во втором полуфинале Евровидения 10 мая возьмут участие 18 стран, среди которых и представитель от Украины - MELOVIN с песней "Under the ladder" под 18 номером. Букмекеры прогнозируют ему третье место в данном отборочном этапе, но в финале они считают, что музыкант окажется на 20 месте.

Порядок выступления прочих конкурсантов такой: Норвегия (Александр Рыбак "That's How You Write А Song"); Румыния (The Humans "Goodbye"); Сербия (Саня Илич и Балканика "Nova deca"); Сан-Марино (Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"); Дания (Расмуссен "Higher Ground"); Россия (Юлия Самойлова "I Won't Break"); Молдавия (DoReDos "My Lucky Day"); Нидерланды (Уэйлон "Outlaw in 'Em"); Австралия (Джессика Маубой "We Got Love"); Грузия (Iriao "Sheni Gulistvis"); Польша (Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"); Мальта (Кристабель "Taboo"); Венгрия (AWS "Viszlбt nyбr"); Латвия (Лаура Риззотто "Funny Girl"); Швеция (Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"); Черногория (Ваня Радованович "Inje"); Словения (Леа Сирк "Hvala, ne!").

Прогнозируют, что в десятке самых лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Австралия, Украина, Норвегия, Нидерланды, Польша, Молдова, Дания, Россия, Латвия. Любимицец букмекеров стала участница Израиля - Нетта Барзилай, которой пророчат победу в конкурсе.

Также в конкурсе выступит уастница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки": Великобритания - SuRie "Storm" Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone" Испания - Альфред & Амайя "Tu canciуn" Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente" Франция - Madame Monsieur "Mercy" В первой десятке финала Евровидения 2018 могут оказаться: Израиль, Эстония, Чехия, Болгария, Австралия, Швеция, Бельгия, Франция, Норвегия, Греция.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в официальном трейлере мирового песенного конкурса Евровидение-2018 есть моменты с украинскими звездами и бывшими участниками Евровидения Джамалой и Марией Яремчук.