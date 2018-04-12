Лобода объяснила, почему скрывала беременность - ФОТО

Об этом она призналась в интервью журналу Cosmopolitan.

Как отмечается, артистка очень бережет свою личную жизнь, к которой и так приковано чрезмерное внимание общественности. Поэтому звезде было крайне важно сохранить свою вторую беременность в тайне как можно дольше.

По словам певицы, скрывать округлившийся живот на седьмом месяце стало практически невозможно.

Добавим, сейчас Светлана Лобода находится в Лос-Анджелесе (США), где и намерена родить второго ребенка. Накануне певица показала, как проводит время в роскошном особняке, который обходится ей в сумму порядка 450 тыс. гривен в неделю

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Светлана Лобода опубликовала на своей странице новые фото, на которых запечатлен акцент на внушительном обручальном кольце, надетым на безымянный палец.