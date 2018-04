Ушла из жизни легендарная вокалистка группы The Staple Singers

Отмечается, что попрощалась с жизнью исполнительница в возрасте 80 лет, пока не известны причины смерти.

Группа The Staple Singers была основана в 1948 году Робаком Стейплсом, отцом Ивонны. В коллективе она выступала вместе со своими сестрами Клиотой и Мейвис.

Изначально коллектив исполнял музыку в жанре госпел, однако позднее, с ростом популярности, группа перешла на соул- и поп-музыку.

Среди композиций, которые исполнила Ивонн: Respect Yourself, I’ll Take You There иHeavy Makes You Happy.

В 1999 году группа The Staple Singers была включена в Зал славы рок-н-ролла.

