12:37 11.04.2018 | Культура | Новости
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Ушла из жизни легендарная вокалистка группы The Staple Singers

В Чикаго в США умерла вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплс. Об этом пишет местное издание Chicago Sun Times.

Ушла из жизни легендарная вокалистка группы The Staple Singers

Отмечается, что попрощалась с жизнью исполнительница в возрасте 80 лет, пока не известны причины смерти.

Группа The Staple Singers была основана в 1948 году Робаком Стейплсом, отцом Ивонны. В коллективе она выступала вместе со своими сестрами Клиотой и Мейвис.

Изначально коллектив исполнял музыку в жанре госпел, однако позднее, с ростом популярности, группа перешла на соул- и поп-музыку.

Среди композиций, которые исполнила Ивонн: Respect Yourself, I’ll Take You There иHeavy Makes You Happy.

В 1999 году группа The Staple Singers была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стало известно о смерти всемирно известной французской актрисы Стефан Одран. Смерть звезды подтвердил ее сын, актер Тома Шаброль.


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