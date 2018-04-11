Фанаты раскритиковали откровенные фото Ани Лорак

Об этом свидетельствут ее страница в соцсети Instagram.

Ани Лорак подписала фотографию, написав, что душа всегда живет своими материями в мире, где нет ничего дороже любви.. На снимке она изображена в модной белой блузке с глубоким декольте и весьма коротких черных шортах.

Часть фанатов высказала возмущение откровенным нарядом звезды.

Пользователи комментировали фото, написав, что она начинала карьеру с шикарных платьев, а теперь всех ждут трусы, потом стринги, потом…. Некоторые заявляют, что дива поднадоела своей идеальностью и высокомерием, другие советуют ей одеваться, менять фасон, несмотря на то, что она умница и красавица, ведь труселя - это ужас.

Часть поклонников сравнила ее с певицей Анастасией Каменских в рамках выставления тел, заявив, что звезды разочаровывают подобными фотосессииями. Они напомнили, что звезда шикарная в красивых платьях, она похудела, но выставлять себя в трусах - это с душой уж точно никак не связано.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американская актриса, певица и продюсер Энн Хэтэуэй резко ответила в сети на язвительные комментарии и критику лишнего веса.