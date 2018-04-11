Евровидение-2018: MELOVIN может войти в тройку финалистов – ФОТО

Отмечается, что согласно прогнозам букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Соответствующее котировки букмекеров, были опубликованы на странице "Евровидение Украина" в Facebook.

Шансы фаворитки первого полуфинала Нетти Барзилай из Израиля шесть букмекерских контор оценивают с коэффициентом 1,02-1,05.

Победу представителей Чехии и Эстонии оценивают в 1,06-1,12.

Также в первую десятку исполнителей попали певцы из Болгарии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии, Армении и Азербайджана.

Однако оценка букмекеров может измениться после репетиций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель Украины на Евровидении 2018 в Португалии Константин Бочаров раскрыл несколько секретов, чем будет удивлять на песенном конкурсе. Артист заявил, что не привык говорить о выступлении, как о каком-то разрыве на сцене.