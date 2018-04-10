06:03 10.04.2018 | Культура | Новости
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Дженнифер Энистон появилась на людях поправившись и без макияжа

Звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру заявили о разводе, после чего фанаты предположили, что актриса планирует возобновить связь с Брэдом Питтом. 

Дженнифер Энистон появилась на людях поправившись и без макияжа

Об этом сообщают британские СМИ.

Многие решили, что Энистон заведомо пошла на это с целью новых любовных отношений с бывшим мужем Брэдом Питтом. Медиа опубликовали фото целующихся Питта и Энистон, но выяснилось, что снимок является монтажем из различных изображений. Несколько совместных появлений Теру и его жены все еще пробуждают масштабный всплеск эмоций среди поклонников пары и корреспондентов.

Супруг актрисы появляется на людях весьма часто, что нельзя прокомментировать об Энистон. Хотя однажды папарацци сняли ее на камеру, когда актриса сильно поправилась и вышла без косметики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американская актриса, певица и продюсер Энн Хэтэуэй резко ответила в сети на язвительные комментарии и критику лишнего веса.


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