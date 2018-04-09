9 апреля в Украине поливальный понедельник - подробности празднований

По народным традициям в этот день принято обливать незамужних девушек водой и проводить древний волочебный обряд аграрного цикла - весенний обход домов с величально-заклинательными песнями.

Помимо Украины, его также празднуют в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Воеводине, в некоторых районах Западной Украины.

Обычно его празднуют на следующий день после Пасхи, он открывает Светлую неделю, где каждый день, по славянским традициям, несет свое название: понедельник – поливальный, вторник – купалища, среда – хороводница, Навский четверг, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное.

Во время праздника женихи незамужних девушек выражали симпатию или любовь путем обливания невест водой. Женскими хитростями девушкам иногда удавалось откупиться, например подарив писанку.

В случае, если молодую девушку так и не намочили в этот день, это считалось позором. Родители радовались мокрым нарядам дочерей, так как у них появлялись надежды на скорую свадьбу.

Интересено, что в некоторых регионах обливание длилось три дня: в первый день парни обливали девушек, во второй – наоборот, на третий – всех вместе без исключения.Облить водой женщину означало "очистить ее", а незамужнюю девушку – "наделить еще большей красотой и здоровьем".

Также воды в этот праздник доставалось домашним скоту и птице, пчелам с ульями, пастухам и лошадям перед началом полевых работ. Предки верили, что если намочить в этот день хозяйку, ее корова будет давать больше молока. Также мочили ценные вещи, чтобы такие ритуалы принесли богатство и удачу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Львов 9 апреля на площади Рынок оборудуют зону обливания в связи с традиционным поливаным понедельником.