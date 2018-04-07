05:00 07.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская Brunettes shoot blondes получила престижную премию в США

Клип украинской музыкальной группы, основанной в начале 2010 года в Кривом Роге, на песню "Hips" принял участие принял участие в престижном американском мировом квалификационном конкурсе фильмов IMDb "Los Angeles Film Awards" для кинематографистов. Музыканты одержали победу в категории "Лучшее музыкальное видео".

Украинская Brunettes shoot blondes получила престижную премию в США

Об этом сообщают поклонники в Facebook.

Brunettes Shoot Blondes является набирающей популярность инди-рок группой, которая базируется в Киеве. Известность принесли несколько клипов, которыми парни покорили многие иностранные СМИ, среди которых Billboard, Yahoo!Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone и др.

Так, вирусное видео на песню “Knock Knock” набрало более девяти миллионов просмотров на видеохолдинге YouTube и одержало премию за лучшую концепцию на Берлинском фестивале Music Video Awards 2015. А их видеоробота под названием “Bittersweet” стала частью рекламной кампании Opel.

Клип на песню "Hips" в частности одержал номинацию Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция", после чего будет конкурировать с работами таких известных групп, как Alt-J и Royal Blood.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", члены известной американской рок-группы Linkin Park продадут через Интернет собственные инструменты, использованные в мировых турне.


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