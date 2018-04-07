Украинская Brunettes shoot blondes получила престижную премию в США

Об этом сообщают поклонники в Facebook.

Brunettes Shoot Blondes является набирающей популярность инди-рок группой, которая базируется в Киеве. Известность принесли несколько клипов, которыми парни покорили многие иностранные СМИ, среди которых Billboard, Yahoo!Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone и др.

Так, вирусное видео на песню “Knock Knock” набрало более девяти миллионов просмотров на видеохолдинге YouTube и одержало премию за лучшую концепцию на Берлинском фестивале Music Video Awards 2015. А их видеоробота под названием “Bittersweet” стала частью рекламной кампании Opel.

Клип на песню "Hips" в частности одержал номинацию Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция", после чего будет конкурировать с работами таких известных групп, как Alt-J и Royal Blood.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", члены известной американской рок-группы Linkin Park продадут через Интернет собственные инструменты, использованные в мировых турне.