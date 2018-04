В трейлере Евровидения-2018 покажут украинских звезд - ВИДЕО

Об этом сообщает YouTube-канал конкурса.

В видеоролике, как и должно быть в трейлере, отобраны наиболее эпичные моменты прошллых мероприятий. Так, в частности, Мария Яремчук возникает на 31 секунде в момент, когда она представляла Украину на Евровидении в 2014 году с песней Tick-Tock.

Джамалу можно увидеть на 1:24 секунде, когда она идет с национальным флагом за наградой, одержанной на конкурсе в 2016 году благодаря авторской песни "1944".

Из знакомых украинцам лиц, можно увидеть

Помимо них зафиксированы победители прошлых лет Манса Зелмерлева (победитель 2015 года) и Кончиту Вурст (победитель 2014 года), которые передают основной тезис трейлера: "We all heroes and we are unstoppable", Сергея Лазарева, который в финале 2016 занял 3 место.

