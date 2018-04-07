Энн Хэтэуэй рассказала почему поправилась

Об этом сообщает сама голивудская актриса в Instagram.

35-летняя звезда выложила видео себя в спортзале и гневно объяснилась с пользователями сети.



Она написала, что набирает вес с целю войти в роль в новом фильме, и добавила, что у нее все получается.

Девушка заявила, что для общества, которое в течение следующих месяцев планирует критиковать ее за лишний вес, она сообщает, что дело в них, а не в ней. Дальше она лаконично пожелала им мира.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком.