02:00 07.04.2018 | Культура | Новости
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Энн Хэтэуэй пожертвовала фигурой ради роли – ФОТО

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась со своими подписчиками на Instagram-странице, что набирает вес ради новой роли в фильме.

Энн Хэтэуэй пожертвовала фигурой ради роли – ФОТО

Она также опубликовала видео из спортзала, в котором продемонстрировала располневшую фигуру.

35-летняя актриса отметила, что набирает вес исключительно для съемок. И предвидя критику в адрес своего внешнего вида, сопроводила ролик комментарием.

"Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы - это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!", - отметила Хэтэуэй в сопроводительном тексте к видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стало известно о смерти всемирно известной французской актрисы Стефан Одран. Отмечается, что на момент смерти кинозвезде было 85 лет.  Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля.


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