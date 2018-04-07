Энн Хэтэуэй пожертвовала фигурой ради роли – ФОТО

Она также опубликовала видео из спортзала, в котором продемонстрировала располневшую фигуру.

35-летняя актриса отметила, что набирает вес исключительно для съемок. И предвидя критику в адрес своего внешнего вида, сопроводила ролик комментарием.

"Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы - это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!", - отметила Хэтэуэй в сопроводительном тексте к видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стало известно о смерти всемирно известной французской актрисы Стефан Одран. Отмечается, что на момент смерти кинозвезде было 85 лет. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля.