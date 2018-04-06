В России умерла известная детская писательница

Как передает ТАСС, писательница с детства писала стихи, но считала, что литературных способностей у нее нет, поэтому выбрала профессию лингвиста. В 1953 году окончила филологический факультет, училась в аспирантуре по общему и сравнительному языкознанию и одновременно работала переводчиком.

При этом первым ее художественным переводом стал сборник шведских народных детских песенок. Эти переводы делались для личного употребления, но муж Токмаковой, Лев Токмаков, отнес их в издательство, и они были приняты в печать.

Токмакова написала такие произведения, как "Деревья", поэтический сборник "Времена года", "Сказка про Сазанчика", "Ходит солнышко по кругу", а также повести и сказки "И настанет веселое утро", "Чародейка".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 74 году жизни в США скончался известный сценарист и продюсер Стивен Бочко.