11:28 06.04.2018 | Культура | Новости
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В России умерла известная детская писательница

В возрасте 90-лет ушла из жизни известная советская и российская детская писательница Ирина Токмакова. О печальном событии сообщила ее внучка Лидия Токмакова, которая была вместе со своей бабушкой до последней минуты ее жизни.

В России умерла известная детская писательница

Как передает ТАСС, писательница с детства писала стихи, но считала, что литературных способностей у нее нет, поэтому выбрала профессию лингвиста. В 1953 году окончила филологический факультет, училась в аспирантуре по общему и сравнительному языкознанию и одновременно работала переводчиком.

При этом первым ее художественным переводом стал сборник шведских народных детских песенок. Эти переводы делались для личного употребления, но муж Токмаковой, Лев Токмаков, отнес их в издательство, и они были приняты в печать.

Токмакова написала такие произведения, как "Деревья", поэтический сборник "Времена года", "Сказка про Сазанчика", "Ходит солнышко по кругу", а также повести и сказки "И настанет веселое утро", "Чародейка".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 74 году жизни в США скончался известный сценарист и продюсер Стивен Бочко.


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