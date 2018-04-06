13:50 06.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве стартовал фестиваль писанок – ФОТО

Уже который год перед праздником Пасхи в столице на Софийской площади стартует VIII Всеукраинский фестиваль писанок.

В Киеве стартовал фестиваль писанок – ФОТО

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко.

Отмечается, что на праздничной выставке представлены 374 пасхальные зайцы, разрисованные в индивидуальном стиле художниками Украины.

По словам организатора мероприятия и проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, также Софийскую площадь украшают большие писанки, их около 500. Кроме этого, установлена шестиметровая светодиодная писанка-беседка, где можно отдохнуть, попить кофе.

Известно, что фестиваль охватит четыре локации - Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой.

Добавим, в прошлом году пасхальные праздники и фестиваль писанок в Киеве посетило два миллиона туристов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже второй год подряд в преддверии одного из главных христианских праздников одесситы наряжаю пасхальное дерево в Городском саду сотнями писанок. Об этом сообщают местное издание Пушкинская.


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