Украинские звезды посетили премьеру фильма "Опасный бизнес"

В частности, среди посетителей были замечены Даша Коломиец, Серж Смолин, Серж Пайе, Елена Бурба, Андрей Кише, Наталка Карпа и многие другие знаменитости.

"Опасный бизнес" режиссера Нэша Эдгертона является американским комедийным боевиком, который сняла Amazon Studios. В главных ролях Дэвид Ойелоуо, Джоэл Эдгертон, Аманда Сайфред и Шарлиз Терон.

В кинокартине рассказано о том, что красивая блондинка владеет бизнесом, но одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Тогда смельчак подделывает свое похищение и требует выкуп у компании, которой он выгодней мертвый, чем живой.

Официально в украинских кинотеатрах фильм стартует с 5 апреля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственное агентство Украины по вопросам кино обнародвало трейлер украинского художественного фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука.