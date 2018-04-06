05:00 06.04.2018 | Культура | Новости
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Украинские звезды посетили премьеру фильма "Опасный бизнес"

В киевском кинотеатре "Оскар" прошла премьера криминальной комедии "Опасный бизнес". Одними из первых в среду, 4 апреля, фильм посители такиие звезды, как Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Мишель Андраде, Яна Клочкова, Vilna, Александр Положинский, Мирослава Ульянина.

Украинские звезды посетили премьеру фильма

В частности, среди посетителей были замечены Даша Коломиец, Серж Смолин, Серж Пайе, Елена Бурба, Андрей Кише, Наталка Карпа и многие другие знаменитости. 

"Опасный бизнес" режиссера Нэша Эдгертона является американским комедийным боевиком, который сняла Amazon Studios. В главных ролях Дэвид Ойелоуо, Джоэл Эдгертон, Аманда Сайфред и Шарлиз Терон.

В кинокартине рассказано о том, что красивая блондинка владеет бизнесом, но одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Тогда смельчак подделывает свое похищение и требует выкуп у компании, которой он выгодней мертвый, чем живой.

Официально в украинских кинотеатрах фильм стартует с 5 апреля. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственное агентство Украины по вопросам кино обнародвало трейлер украинского художественного фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука.


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