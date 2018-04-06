Шесть фактов про невесту Гарри

Об этом сообщает Us Weekly.

Автор рассказал, что для написания собрал истории и комментарии близких и друзей Меган. Вот некоторые факты из жизни Маркл, по данным, оглашенным ее биографом:

- в детстве Меган Маркл увлекалась принцессой Дианой.

Когда в начале сентября 1997 года проходили похороны Дианы, принцессы Уэльской, по лицу Маркл текли слезы, она была потрясена и расстроена, потому что Диана была для Меган образцом подражания благодаря доброму сердцу и гуманитарными миссиям.

- Маркл имела типичные подростковые проблемы.

Меган выросла в Лос-Анджелесе, пережила развод родителей и переехала учиться в Чикаго. Там она поступила в университет Нортвестерн, где была студенткой с лишним весом, заметным макияжем, ярким волосами и страстью к выпивке и вредной пищи.

- актриса избегала встречи с Дональдом Трампом.

До карьеры в кино в 2006 году в Меган работала на телевизионном шоу Deal or No Deal. Одним из гостей шоу был определенного шоу был будущий президент США бизнесмен Дональд Трамп. После съемок он раздал коллегам Маркл свои визитки и пригласил сыграть с ним в гольф на его кортах, неоторые девушки согласились, но Меган была одной из тех, кто его избегал.

- первый брак Меган закончился внезапно.

Первым мужем Меган был кинопродюсер Тревор Энгельсон, но через два года отношений на расстоянии Меган в годовщину их свадьбы отправила Тревору кольцо с помолвки и обручальное кольцо заказным письмом, за что тот до сих пор на нее зол.

- любовь с первого взгляда.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые познакомились во время свидания вслепую 1 июля 2016. Они сказали друг другу "Привет", после чего их отношеня начали стремительно развиваться и через месяц Маркл отправилась вместе с Гарри в сафари-тур в Ботсвану.

- Меган Маркл репетировала чаепитие перед встречей с королевой Елизаветой II

За несколько месяцев до первой встречи с бабушкой Гарри, королевой Елизаветой II, осенью 2017 Меган пришла в ресторан Rose Tree в Калифорнии, где изучила все тонкости традиционного для британцев послеобеденного чаепития.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", голливудская актриса Меган Маркл, которая в следующем месяце станет супругой британского принца Гарри пополнит свою коллекцию свадебных подарков от королевской семьи именным гербом.