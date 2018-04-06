02:00 06.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Известный рэпер Потап издал собственную книгу для детей – ФОТО

Музыкальный продюсер и рэпер Потап решил попробовать себя в роли писателя и написал книгу для детей. Об этом Потап рассказал на своей странице в Instagram.

Известный рэпер Потап издал собственную книгу для детей – ФОТО

Отмечается, что это первая в его жизни написанная книга, которая ориентирована на детей. Более того, продюсер написал ее на украинском языке.

"Моя первая книга и сразу же на украинском и для детей! Знакомьтесь, – "Пан Їжак", – подписал пост в соцсети Потап.

Известно, что уже к конце лета книга будет представлена в Книжном Арсенале, на двух языках – украинском и русском.

Рэпер выпустит книгу совместно с издательством "Ранок" и WWF.

"Когда-то давно вместе с моим другом Александром Стегановим мы придумали виртуального героя. Так появился наш герой еж Фунь-Фунь", - говорится в книге.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по ликвидации канала книжной контрабанды. Сообщается, что погрузка печатной продукции осуществлялась в Москве с одобрения украинских заказчиков, далее "коммерцианты" занимались переправкой контрабандной продукции в обход украинского таможенного контроля.


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