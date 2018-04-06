03:00 06.04.2018 | Культура | Новости
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Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Оргкомитет 71-го Каннского кинофестиваля отдал свои предпочтения для открытия триллеру иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Об этом сообщает издание Screen Daily.

Отмечается, что в главные роли в фильме представлены Пенелопе Крус и Хоакину Фениксу. Картина посвящена истории супругов, которые перебрались из Буэнос-Айреса в испанскую деревушку.

Однако, неожиданно семейное торжество оказывается омрачено чередой неприятных событий.

Добавим, международный Каннский кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая этого года. Жюри в этом году возглавит режиссер Бенисио Дель Торо.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного сериала Очень странные дела Мэтта и Росса Дафферов, обвинив их в плагиате. Как утверждает режиссер, шоураннеры позаимствовали сюжет его короткометражной ленты Монток, а также ее сценарий.


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