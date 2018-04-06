Стало известно, какой фильм откроет Каннский кинофестиваль

Об этом сообщает издание Screen Daily.

Отмечается, что в главные роли в фильме представлены Пенелопе Крус и Хоакину Фениксу. Картина посвящена истории супругов, которые перебрались из Буэнос-Айреса в испанскую деревушку.

Однако, неожиданно семейное торжество оказывается омрачено чередой неприятных событий.

Добавим, международный Каннский кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая этого года. Жюри в этом году возглавит режиссер Бенисио Дель Торо.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного сериала Очень странные дела Мэтта и Росса Дафферов, обвинив их в плагиате. Как утверждает режиссер, шоураннеры позаимствовали сюжет его короткометражной ленты Монток, а также ее сценарий.