В Кропивницком прошел фестиваль "Писанковое чудо"

Об этом сообщают посетители мероприятия в социальных сетях.

На площадке в честь християнского праздника Пасхи обородовали зону для необычных фотографий, которая будет светиться даже в ночное время. Фотозона простоит на этой территории около недели.

В частности, у городского совета выставили пасхальные корзины и тематические сувениры. Для всех желающих провели праздничные разнообразные мастер-классы.

Многие дети из различных учебных заведений и воспитанники детских садов принесли на фестиваль поделки, которые будут отправлены в качестве презентов в зону боевых действий АТО.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице на Софийской площади стартовал фестиваль "Французская весна в Украине", который начнется музыкально-световым спектаклем "Воздух".