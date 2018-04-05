16:15 05.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком прошел фестиваль "Писанковое чудо"

Сегодня, 5 апреля, в Кировоградской области в городе Кропивницкий на площади перед городским советом прошел фестиваль "Писанковое чудо".

В Кропивницком прошел фестиваль

Об этом сообщают посетители мероприятия в социальных сетях.

На площадке в честь християнского праздника Пасхи обородовали зону для необычных фотографий, которая будет светиться даже в ночное время. Фотозона простоит на этой территории около недели.

В частности, у городского совета выставили пасхальные корзины и тематические сувениры. Для всех желающих провели праздничные разнообразные мастер-классы.

Многие дети из различных учебных заведений и воспитанники детских садов принесли на фестиваль поделки, которые будут отправлены в качестве презентов в зону боевых действий АТО.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице на Софийской площади стартовал  фестиваль "Французская весна в Украине", который начнется музыкально-световым спектаклем "Воздух".


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