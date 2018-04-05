Создатели сериала "Очень странные дела" подозреваются в плагиате

Как утверждает режиссер, шоураннеры позаимствовали сюжет его короткометражной ленты Монток, а также ее сценарий.

Он добавил, что ранее встречался с братьями Даффер и обсуждал с ними собственные идеи полного метра.

По информации издания, в сюжете Монтока идет речь о секретных государственных экспериментах, теории заговора и паронормальных явлениях.

При этом, одним из ключевых персонажей является полицейский с темным прошлым.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации " Лучший фильм года". Обладательницей престижной награды "Золотой медведь" стала румынская кинорежиссер Адина Пинтилли за фильм "Прикасайся/не прикасайся ко мне".