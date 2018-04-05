01:30 05.04.2018 | Культура | Новости
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Появился трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародвало трейлер украинского художественного фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука.

Появился трейлер фильма

Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.

По его словам, пока что люди могут ознакомиться с трейлером нового фильма "Тайный дневник Симона Петлюры", созданного Национальной киностудией художественных фильмов им. А.Довженко при поддержке Госкино, но вскоре увидят уже полную картину в кино осенью текущего 2018 года.

Фильм описывают, что сюжет затронул временной период, во время которого решалась судьба украинского государства. Жанр картины относят к исторической драме, которая охватывает период жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана Украинской Народной Республики Симона Петлюры, и эмиграцию Петлюры в Париже.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Интернете появился первый проморолик фильма, который посвященный истории любви представителя британского монаршего семейства принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.


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