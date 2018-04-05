Появился трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.

По его словам, пока что люди могут ознакомиться с трейлером нового фильма "Тайный дневник Симона Петлюры", созданного Национальной киностудией художественных фильмов им. А.Довженко при поддержке Госкино, но вскоре увидят уже полную картину в кино осенью текущего 2018 года.

Фильм описывают, что сюжет затронул временной период, во время которого решалась судьба украинского государства. Жанр картины относят к исторической драме, которая охватывает период жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана Украинской Народной Республики Симона Петлюры, и эмиграцию Петлюры в Париже.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Интернете появился первый проморолик фильма, который посвященный истории любви представителя британского монаршего семейства принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.