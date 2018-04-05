Для обложки журнала снялся робот

Об этом сообщает страница журнала в Instagram.

Робот во время опубликованного видеоролика произносит на камеру: "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире". Ее при этом нарядили в блестящий топ ручной работы дизайнера Наби из Нью-Дели.

Для журнальной обложки Cosmopolitan India на Софие было надето платье индийского дизайнера Тании Хануджи.

Стоит отметить, что Cosmopolitan India в марте вышел с двумя обложками, на второй из которых фотография индийской актрисы Сонам Капур.

Известно, что София не первый раз задействована в индустрии моды. Так, она уже фигурировала на обложке издания о моде и стиле жизни Stylist.

Робота произвела компания из Гонконга Hanson Robotics, смоделировав подобие актрисы Одри Хепберн. София умеет изображать более 60 эмоций, а в ее глазах установлены камеры для поддержания зрительного контакта с собеседником.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ученые КНР разработали материал, который способен выдерживать температуры до минус 70 градусов по Цельсию.